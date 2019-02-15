Demirören istifa ederse TFF'nin başına o isim gelecek

Yıldırım Demirören'in TFF’den istifa etmesi durumunda göreve 4 aylık geçici sürede Servet Yardımcı'nın geleceği iddia edildi.

Güncellenme 15 Şubat 2019 11:59

TFF’de Yıldırım Demirören dönemi resmen bitiyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen İddaa ihalesinde en düşük teklifi veren Demirören–Scientifi c Games ortaklığının ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun üzerine Demirören’in gelecek hafta istifasını vermesi bekleniyor.

Geçici başkan Servet Yardımcı olacak

Bu kapsamda, Haziran ayında TFF seçimi yapılacak. Bu dört aylık süreç içinde başkanlık vekaleten bir isme devredilecek. En kuvvetli aday olarak ise TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın adı geçiyor.

Farklı isimler başkanlığı üstlenebilir

Demirören’le birlikte bazı isimlerin de istifa edeceği belirtildi. Başkanlık görevini istifa edecek bazı isimlere göre farklı isimler de üstlenebilir.

Yardımcı bu teklifi kabuk etmezse ne olacak?

Servet Yardımcı’nın 4 aylık geçici başkanlığı kabul etmemesi durumunda ise Hüsnü Güreli ismi gündeme geleceği tahmin ediliyor. Başkanlık konusu Demirören’in istifası sonrası netlik kazanacak.