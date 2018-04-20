Demir eksiği olanlar dikkat!

Uzmanlar demir eksikliği olan kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda küçük ipuçları verdi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 13:52

Sağlık için son derece önemli olan demir eksikliği genellikle kadınlarda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır.

Hapları portakal suyu ile için

Demir eksikliği için takviye olarak alınan hapları portakal suyu ile birlikte alındığında demirin emilimi daha iyi gerçekleşir. Portal suyu yerine yine C vitamini bakımında zengin olan kivi ve çilek suyu da içilebilir.

Kırmızı eti artırın

Demir açısından son derece zengin olan kırmızı et tüketimini artırabilirsiniz. Bununla birlikte karaciğer de tercih edebilirsiniz.

Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzelerin demir açısından çok zengin olduğu bilinmektedir. Özellikle ıspanak ve lahana da demir yüksek oranda bulunmaktadır. Et yemeyen kişiler demir ihtiyacını bu şekilde karşılayabilirler.

Demir tava kullanın

Yemekleri demir tavada yapmak ve bu şekilde tüketmek kişilerin demir seviyelerinin yükselmesine yardımcı oluyor. Kulağa garip gelse de doktorlar tarafından önerilen bir yöntemdir.

Kahvaltılık tahıllar tüketin

Kahvaltıda tüketilen gevreklerin büyük bir çoğunluğu demir açısından güçlendirilmiştir. Ancak içerisindeki demir seviyeleri hepsinin aynı değildir. Marketlerden alınacak kahvaltılık gevrekleri alırken içeriğinde en yüksek demir olan tahılları almaya özen göstermek gerekmektedir.

Atıştırmalıklar

Gün içerisinde tercih edeceğiniz atıştırmalıklarda biraz değişiklikler yapabilirsiniz. Cips yerine kuru meyve ve sebzeleri tercih edebileceğiniz gibi patlamış mısırda yiyebilirsiniz. Canınızın tatlı istediği zamanlarda şekerli besinler yerine kuru meyvelere yönelebilirsiniz.

Periyodlara dikkat!

Kadınların ağrılı geçen adet dönemleri ağrısız geçenlere oranlara o dönemlerde demir seviyelerinde düşüş görülmektedir. Regl döneminin başladığı ilk iki günde İbuprofen kullanarak adet kanamasını azaltıp bu süreci daha uyumlu şekilde atlatabilirsiniz.