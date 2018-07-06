Demet ve Seçkin Özdemir: Şu an çok mutluyuz

Demet Özdemir ve sevgilisi Seçkin Özdemir evlilik iddialarına, “Kafalarımız uyuşuyor. Soyadlarımız da aynı. Şu an çok mutluyuz" ifadeleri ile cevap verdi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 14:43

Yayın hayatına yeni başlayan yaz dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir ve sevgilisi Seçkin Özdemir gazetecilerin, "Sürpriz bir nikahla evleneceğiniz konuşuluyor, doğru mu?" sorusuna “Kafalarımız uyuşuyor, evliliğe kapımız açık, düşünüyoruz" ifadeleri ile cevap verdiler.

Genç çift Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir, geçtiğimiz günlerde, Bebek’te basın mensuplarına yakalandı. Baş başa kahvaltı yapmak için mekana geldiklerini söyleyen ikili, mekan çıkışı el ele görüntülendi. Çiçeği burnunda çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin, “Sürpriz bir nikahla evleneceğiniz konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna Seçkin Özdemir, “Kafalarımız uyuşuyor. Soyadlarımız da aynı. Şu an çok mutluyuz. Evliliğe kapımız açık, düşünüyoruz. Ama biraz erken. Daha ailelerimiz tanışacak” şeklinde cevap verdi.

Sevgilisi ile soyadı aynı olan Demet Özdemir de, "Evlenince soyadımı değiştirmeyeceğim. Özdemir kalacağım" sözleri ile esprili bir cevap verdi. Güzel oyuncunun bu esprisi ise "Şanslı gelin" yorumunu beraberinde getirdi. .