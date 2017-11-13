Demet Özdemir'in yeni filmi çok konuşulacak!

Genç oyuncu Demet Özdemir, yeni filmi için Uraz Kaygılarıoğlu ile sahneye çıktı.

Güncellenme 13 Kasım 2017 10:05

Demet Özdemir 17 Kasım'da vizyona girecek 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' filminde zor günleri dansa olan tutkusuyla atlatan 'Aysel' adlı karakteri canlandırdı. Demet Özdemir ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ateşli dansları sosyal medyayı salladı.

"Hayatta iki tutkum var; oyunculuk ve dans"

Demet Özdemir, "Hayatta iki tutkum var; oyunculuk ve dans. Bu filmde ikisini buluşturdum. Uraz ile harika bir iş çıkardık" dedi. Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birlikte olan oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde bir dergiye röportaj vermişti. Demet Özdemir aşka dair sorulan soruya, "Aşk bana milyonlarca çikolata yemişim hissi veriyor!" cevabını vermişti.