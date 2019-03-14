Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın cenaze töreni yapıldı.

Güncellenme 14 Mart 2019 17:16

İzmir Güzelbahçe’de geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın cenaze töreni yapıldı.

Ünlü isimler cenazeye katıldı

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazının ardından yapılan cenaze törenine Çika'nın eşi Demet Akbağ, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.

Akbağ gözyaşlarına hâkim olamadı

Cami avlusuna yakınlarının desteği ile gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika taziyeleri kabul etti. Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Fatih Terim’den açıklama

Törene katılan ünlü teknik adam Terim, yakın bir aile dostlarını kaybettiğini ve haberi İtalya’da aldığını belirterek, "Çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Hiç beklenen bir şey değil ama Allah'ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını ben de tüm ailem de yaşıyoruz. Allah Demet'e de Ali'ye de sabır versin" dedi.

Cenaze, Çeşme’ye götürüldü

Kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından Çika'nın tabutu omuzlara alınarak taşındı, bu sırada Demet Akbağ da tabuta dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti.

Çika'nın cenazesi defnedilmek üzere Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü.

Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.