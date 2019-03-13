Demet Akbağ’ın acı günü!

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde geçirdiği bir trafik kazası sonrasında Demet Akbağ’ın 20 yıllık eşi Zafer Çika hayatını kaybetti.

Güncellenme 13 Mart 2019 15:05

Dün akşam saatlerinde Muammer Renda yönetiminde İzmir Çeşme istikametinde hareket ederken aracın şarampole devrilmesi sonucunda Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi. Kaza sonucunda sürücü ve Zafer Çika ağır yaralı olarak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Muammer Renda’nın tedavisi devam ediyor.

Zafer Çika’nın vefatı ailesi ve dostlarını derinden üzdü. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla birlikte üzüntülerini dile getirdi.

Çika’nın cenazesi yarın öğle namazının ardından İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılacak ve cenazesi Çeşme’de defnedilecek.