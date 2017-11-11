Demet Akalın'ın ödül alacağını duyan Demet Şener, töreni terk etti

Önceki akşam Maslak TİM Show Center'da düzenlenen ödül töreninde Demet Akalın ile pişti olan Demet Şener, tören başlamadan geceyi terk etti.

Güncellenme 11 Kasım 2017 17:07

KKTC-Türkiye Yılın En İyileri Ödülleri önceki akşam Maslak TİM Show Center'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Geceye sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.

Törende gerginlik

Davetliler arasında İbrahim Kutluay ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Demet Şener de vardı. Demet Akalın'ın ödül alıp sahneye çıkacağını öğrenen Şener'in morali bozuldu. Tören başlamadan geceyi terk etti.

Akalın, ödülleri silip süpürdü

Demet Akalın, 'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' ve 'Yılın En İyi Şarkısı' ödüllerini kucakladı.

20 yıldır konuşmuyorlar

İbrahim Kutluay, 1997-2001 arası aşk yaşadığı Demet Akalın'ı Demet Şener ile aldatmıştı. İki isim neredeyse 20 yıldır hiç konuşmuyor.