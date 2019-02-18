Demet Akalın’ın korku dolu anları!

Dün gece saatlerinde Beykoz’daki evlerine giren hırsızı Demet Akalın ve Okan Kurt, çıplak ayakla kovaladı.

Güncellenme 18 Şubat 2019 16:32

Demet Akalın’ın önceki gece Beykoz’da bulunan villasına giren hırsız korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Acarkent’te bulunan villaya dün gece hırsızlar girmeye çalıştı. Çiftin evlerine gitmeye çalışan hırsızlarından birinin önceden evlerinde çalışan bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Olay sonrası telefonla katıldığı bir magazin programında o anları şu şekilde anlattı:

Hırsız bir gece önce makyözlerin girdiği saat de tam içeri sızıyor. Bir gece orada yatıyor. Hatta ben makyaj yaptırırken dedim ki burada bir koku var ayak kokusu gibi bir şey var ama çözemiyorum. Meğer sonradan ortaya çıktı ben makyaj yaptırırken hanımefendi arkamda ıslak ayakkabılarını çıkarmış benim pofidikleri de giymiş orada saklanıyormuş. Bir gece uyumuyor depoda bekliyor. Depo da değil aslında evimizin alt kattında depo gibi bir yer yani.

Sonra evime çıkıyor tam soygunu yapacakken Kamuran Abi görüyor bunu yüzünde maske ayağında pofidiklerle kaçarken görüyor. Kamuran Abi bağırdı "Demet Hanım hırsız koşun yakaladım" diye.

Ne cesaret anlamıyorum yani. Yalın ayak pijamalarla kahvaltı sofrasındayız koşturduk iki sokak arkasından maskesi çıkmış bir baktık eski çalışanım. Kaçarken yanında bir torba nakit para vardı elinde evimden almış.

Yaşadıklarını harfi harfine anlatan güzel şarkıcı hırsızla yüzleştiğinde neden yaptığını sorduğunu ve bir cevap alamadığını dile getirdi. Çalışanı tarafından yapılan bu muamele kendisini yıprattığını ve kızının psikolojisinin bozulduğunu dile getiren güzel şarkıcı gece gündüz güvenlik tutacağını açıkladı.