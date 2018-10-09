Demet Akalın'ın kızı Hira Yeni Gelin'de oynayacak

Demet Akalın, kızı Hira'nın Yeni Gelin'in Bella'sı Jessica May'in kızını canlandıracağını söyledi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 15:13

Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt’tan boşanan Demet Akalın, geçtiğimiz gün kızı Hira ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 4 yaşındaki kızının oyuncu olmak istediğini belirten Demet Akalın, Jessica May'la sık sık görüştüğünü söyledi.

Demet Akalın, kızı Hira’nın "Yeni Gelin" dizisinin Brezilyalı oyuncu Jessica May ile telefonlaştığını, küçük kızının Yeni Gelin'de oynamak istediğini, Jessica May ile telefonlaştıklarını, May’in çok şeker bir kız olduğunu, onu görmeye Adana’ya gideceklerini, Hira’nın onun kızını oynayacağını belirtti.

Öte yandan, eski eşinin borçlarından dolayı evine icra gelen ve çoğu eşyası elinden alınan Akalın, 6 bin TL'lik spor ayakkabısıyla da dikkatleri üzerine çekti.