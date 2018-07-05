Demet Akalın'dan takipçilerini çileden çıkartan hata

Sosyal medyada yaptığı imla hatalarının ardı arkası kesilmeyen Demet Akalın'ın albüm kapağındaki hata takipçilerini çileden çıkardı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 17:02

Sosyal medyada yaptığı imla hataları ile gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Demet Akalın, bu kez yaptığı hata ile tarihe geçti.

Yeni albümünün kapağını Instagram hesabından paylaşan Akalın, albümünün adının yazımında hata yapıldığı bir takipçisinin uyarısı sonrası fark etti.

Albüm kapağını "Canımada Değsin" şeklinde sosyal medya hesabında paylaşan Akalın, bir takipçisinin uyarası sonrası ismi, "Canıma da Değsin" şeklinde değiştirildi.

-da'nın ayrı yazılması gerektiğini hatırlatan takipçisine Demet Aklın, "Ay evet yanlış bu, düzelttik" ifadeleri ile cevap verdikten sonra kapağın imla kurallarına uygun halini de Instagram hesabından paylaştı.