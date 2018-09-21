Demet Akalın’dan şok hamle!

Geçtiğimiz günlerde aniden aldıkları boşanma kararı ile tek celsede boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın cephesinde sular durulmuyor.

Güncellenme 21 Eylül 2018 14:38

Beykoz’da Okan Kurt ile yaşadıkları villasına haciz gelen Akalın ve Kurt çifti boşanmanın ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın yeni bir kiralık ev baktığı ortaya çıktı. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre tek celsede boşanan Demet Akalın’ın her şeyi yeniden sil baştan yaptığı söyleniyor.

Ünlü şarkıcının eski eşinin borçları üzerine 18 milyon TL kredi çekip aldığı Beykoz’da bulunan villaya haciz gelmesi üzerine pek çok eşyaya el konuldu. Yaşanan sıkıntılı süreç üzerine evini değiştirme kararı alan Demet Akalın, Anadolu Yakası’nda kendisine yeni bir ev aradığı öğrenildi.

Tüm yaşanmışlığı ve anıları silmek isteyen güzel şarkıcı, geniş bahçesi olan bir ev baktığı biliniyor. Kızı Hira ile birlikte yaşayacaklar ev için tekrar villa bakan Demet Akalın, istediği gibi bir ev bulursa hemen taşınacak. Haciz ile birlikte el konulan eşyalar yerine Akalın yenilerini alacak.