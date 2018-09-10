Demet Akalın'a haciz şoku!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ile aldığı lüks villasına haciz geldi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 17:07

Ünlü popçu Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un aile şirketinin borçlarından dolayı Beykoz'daki villasına haciz geldi. Haciz memurları ve alacaklı şirketin avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi yapıldı.

Lüks villaya haciz geldi

Geçtiğimiz gün Okan Kurt, babası ve kardeşine karşılık çek verme suçundan dava açılmasının ardından çiftin Beykoz'daki lüks villasına haciz geldi.

Mal varlığı ile borçları kapatacaktı

Okan Kurt'un avukatı aile şirketi Martaş'ın dar boğaza düşmesi hakkında açıklama yaparak şirketin borçlarını kapatmak için bütün mal varlığı ile borçların kapatılacağını söylemişti.

Demet Akalın eşiyle her şeyinin ayrı olduğunu söylemişti

Eşinin yüklü miktarda borcunun olduğunu söyleyen Demet Akalın, Benim eşimle mal varlığım, her şeyim ayrı. Baya zor günler geçirdik beraber. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece borçlu. Sıkı da sağlam da bir borcu var. Ödüyorlar, Allah kolaylık versin. Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Eğlence işi yaptığım için zor 1-2 hafta geçti, ama şimdi iyiyim, iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.