Demet Akalın’a günde 1 kilo verdiren şok diyet!

Demet Akalın doğum kilolarından kurtaran günde bir kilo verdiren mucize gibi diyeti anlattı.

Güncellenme 02 Mart 2018 23:02

Demet Akalın günde 1 kilo verdirmenin sırrını açıkladı. Bu diyetle doğum sonrası 31 kilodan en hızlı şekilde kurtulan Demet Akalın, bunun püf noktasını ve nasıl yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Demet Akalın’a günde 1 kilo verdiren diyet o kadar da zengin değil. Diyet konusunun gündem düşmediği son zamanlarda en hızlı nasıl verilir sorusunun cevabı yumurta oldu.

Sadece yumurta ve içecek

Demet Akalın’ın bu mucize diyet listesi sadece yumurtadan oluşuyor. Tek tip protein ağırlıklı olarak 3 öğün sadece yumurta tüketerek günde 1 kilo verdiriyor. Diyet programı kapsamında yiyecek olarak sadece yumurta içecek olarak ise su ve bitki çayları yer alıyor.

Diyet listesi şu şekilde

Sabah: 1 tane haşlanmış yumurta öğlen: omlet (yumurta akında) akşam: omlet ara öğün olarak ise çay ve şekersiz Türk kahvesi

Vitamin eksikliğine neden olur

Diyetisyenlerin tek tip diyetlerin insan sağlığı açısından çok iyi olmadığını bu tarz beslenme biçimlerinin diğer vitaminlerin eksik olacağını belirtti. Normal bir kişinin bu diyeti yaparak sağlıklı şekilde kilo vermeyeceğini ancak doğum sonrası doğum kilolarından kurtulmak isteyen kadınların bu diyetle kilo verebileceklerini vurguladılar. Bu diyetle her gün vücuttan giden yağ değil ödemdir. Bu sayede vücuttaki su atılmış olur. Bu tip diyetler vücutta bulunan kas yapısına zarar verir, sarmalara ve çatlaklara neden olur. Böyle tek tip diyetleri 3-4 günden fazla yapmak tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Vitamin ve mineral deposu

Yumurta, vitamin ve mineral olarak son derece zengin bir besin olup aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olan harika bir besindir. Son zayıflama trendleri arasında olan haşlanmış yumurta diyeti hızlıca kilo vermek isteyenlerin başvurdukları bir diyet türüdür. Haşlanmış yumurta diyeti yapması zor olmayan sebze ve meyve ile desteklenen son derece kolay bir diyettir. Sağlıklı bir diyet programı için günde en az 8-10 bardak su içilmesi ve düzenli olarak egzersiz yapılması önerilmektedir.