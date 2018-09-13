Demet Akalın, yakın arkadaşını neden takipten çıkardı?

Demet Akalın zor gününde kendisine destek olmayan Fatih Ürek'i takipten çıkardı.

Güncellenme 13 Eylül 2018 13:16

Altı buçuk yıllık eşi Okan Kurt’tan tek celsede boşanan Demet Akalın, yakın dostu Fatih Ürek’i zor günlerinde yanında olmadığı gerekçesi ile Instagram’dan takip etmeyi bıraktı.

Ürek’i takibi bıraktı

Lüks villasına haciz geldikten sonra büyük üzüntü yaşana Akalın, kızları Hira’nın daha fazla üzülmemesi için Okan Kurt’tan ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Boşanma ve hacizden sonra zor günler geçiren Demet Akalın, bu dönemde desteğini görmediği dostlarını da sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Bu kişilerin başında ise yakın dostu Fatih Ürek geliyor.

Okan Kurt’u takip etmeye devam ediyor

Demet Akalın’ın takipten çıkması üzerine Ürek’te takibi bıraktı ama Okan Kurt’u ve Hira’yı takip etmeye devam etti.

Akalın, yakın dostu Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı 'Gelinim Mutfakta' programına sürpriz yaparak bir tepsi baklava götürmüştü.

Kimler destek verdi?

Demet Akalın’a bu zor gününde; Sıla, Ebru Gündeş, Özlem Yıldız ve Işın Karaca dahil olmak üzere çok sayıda ünlü isim destek verdi.