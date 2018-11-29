Demet Akalın ve Okan Kurt, Paris'te barıştı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin birlikte gittikleri Paris tatilinde barıştıkları öğrenildi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 10:54

Demet Akalın ve Okan Kurt birlikte çifti çıktıkları Paris seyahatinde barıştı. Barıştıklarına dair haberler üzerine Okan Kurt, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklama yaptı.

"10 günde her şeyi düzelttik"

Altı buçuk yıllık evliliklerini maddi sıkıntılar nedeni ile bitiren Demet Akan ve Okan Kurt, birlikte çıktıkları Paris seyahati sonrası barıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Okan Kurt, "10 günde her şeyi düzelttik" dedi.

“Paris’e rahat harekete etmek için gittik”

Barıştıklarına dair haberleri doğrulayan Okan Kurt, daha da rahat etmek için yurt dışına gittiklerini, 10 günde her şeyi düzelttiklerini, kendilerini rahat bırakmaları durumunda eşiyle barışabileceğini, aile olarak çok zor dönemler geçirdiklerini, Demet Akalın’ı çok sevdiğini, onun da kendisini sevdiğini düşündüğünü, ikna etmek için bir şey yapması gerekmediğini Paris’e rahat harekete etmek için gittiklerini söyledi.

Haberi Hira verdi

Kurt, kızlarının barıştıklarını ilan ettiğini, kızları Hira’nın bakıcısına 'annemle babam yurt dışına gidip bana kardeş yapsınlar' dediğini, henüz aynı evde yaşamadıklarını belirtti.

Barışma haberini ilk veren çiftin çocuğu Hira oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hira, "Annem ve babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler" dedi.