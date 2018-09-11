Demet Akalın ve Okan Kurt, formaliteden mi boşandı?

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti bugün tek celsede boşandı. Peki bu boşanma formalite mi?

Güncellenme 11 Eylül 2018 17:07

Demet Akalın ve Okan Kurt, 23 Nisan 2012’de nikah masasına oturmuştu. Çift bu evlilikten Hira isminde bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bu süreçte işleri bozulan Okan Kurt ve ailesinin şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı.

Çift tek celsede boşandı

Borçların ödenmemesi dolayısıyla dün ikilinin Beykoz’da bulunan villasına haciz memurları geldi. Bu olay sonrası boşanacakları konuşulan çift bugün tek celsede boşandı.

Duruşma 2 dakika sürdü

Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolde çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayetinin ise anne Demet Akalın'a verildiği kaydedildi. Saat 15.30 sıralarında ise Demet Akalın ve Okan Kurt ayrı ayrı adliyeye geldi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma 2 dakika sürdü.

Boşanma formalite mi?

Akalın ve Kurt, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz" sorusuna “Evet" yanıtını verdi. Mahkeme hakimi de çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı. Çıkışta açıklama yapmayan Demet Akalın, “Formalite bir boşanma mı" sorusuna “Yok" demekle yetindi.

Boşanma talebi Akalın’dan gelmiş

Okan Kurt ise “Hayırlı olsun" diyenlere “Böyle şeyin hayırlısı mı olur" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi.

Sosyal medyada Kurt soyadını sildi

Boşanma kararını daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın'ın aldığı öne sürüldü. Akalın aldığı kararın ardından Instagram hesabında eşi Okan Kurt ile çekildiği fotoğrafları sildi. 'Demet Akalın Kurt' olan Twitter adresini de 'Demet Akalın' olarak değiştirdi.