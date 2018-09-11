Demet Akalın, Okan Kurt’tan boşanıyor

Yaşadıkları haciz haberleri nedeniyle evlilikleri büyük zarar gören Demet Akalın ve Okan Kurt çifti ayrılık kararı aldı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 09:57

23 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturan Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin Hira adında bir de kızlar dünyaya geldi. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un aile şirketi olan Martaş Lojistik’in piyasaya ortalama olarak 150 milyon TL borçlandığı ortaya çıkmıştı. Borçlarının ödenmemesi üzerine geçtiğimiz günlerde çiftin Beykoz’da bulunan evlerine haciz uygulandı. Alınan karara göre villada bulunan birkaç eşyaya haciz işlemi uygulandı. Bu eşyaların arasında TV, bilgisayara, tablolar ve klimalar yer alıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Demet Akalın daha önce de kriz yaşadıklarını ancak atlattıklarını ancak son yaşanan olayın ardından boşanma kararı aldıklarını vurguladı.

Çiftin boşanma davası bugün Beykoz Adliyesi’nde görülecek.