Demet Akalın: Laf edenin dilini koparırım!

Boşandığı akşam sahneye çıkan Demet Akalın eleştirilere, "Benim ilacım be sahne! Namusum sahne. Dilini koparırım laf edenin" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 14 Eylül 2018 10:33

Eşi Okan Kurt’la 6 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Demet Akalın, sosyal medyadan hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Evine gelen haciz nedeni ile 10 dakikada boşanan Akalın, boşandıktan hemen sonra sahneye çıkmıştı. Akalın'ın sahneye çıkması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Sosyal medya hesabından yapılan eleştirilere cevap veren Demet Akalın, "Benim ilacım be sahne! Namusum sahne. Dilini koparırım laf edenin" dedi.

Akalın'ın takipçileri de Demet Akalın'a destek verdi. Akalın'ın bir takipçisi, "Neymiş Demet Akalın hemen sahne almış! Konser anlaşmaları aylar öncesinden yapılır, iptal edip binlerce sevenine bunu yapmaz, bilen bilir" yorumunu yazdı.