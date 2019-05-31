Demet Akalın isyan etti! Erdoğan'a mektup yazmak istiyorum

Demet Akalın, çocuklara karşı yapılan şiddet ve istismara tahammülü olmadığını, bu neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmak istediğini söyledi.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 15:18

Ünlü popçu Demet Akalın, çocuklara şiddet ve istismarın artmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmak istediğini söyledi.

“İdam istiyoruz desek de boşuna”

Çocuklara yapılan şiddet ve istismara karşı tahammülleri olmadığını dile getiren Akalın, "Ecrin'in katili falan bulunması sinir krizi geçiriyorum. Cumhurbaşkanına mektup yazmayı düşünüyorum. Bunda 8-9 ay önce çocuk ölümleri için biz Adalet Bakanlığı'na gitmiştik Nadide Sultan falan. Bize bir günde randevu verdiler atladık Ankara'ya gittik. Bütün danışmanlarını çağırdı, adamlar ellerinde dosyalarla geldi. Bize brifing verdiler. Sonuç olarak bizim Avrupa birliğine girmemiz için ne kadar idam istiyoruz desek de boşuna” dedi.

“Bu cezaların hızlanacağına da inanıyorum”

“Katillerin de bir insan hakları varmış peki ölen bebeklerin hakkı ne olacak?” diye sonra Demet Akalın, “Adalet Bakanı o gün Aile Bakanını da aradı. Mavi de gözlü biri o kadar inandım ki Adalet Bakanımıza hala da çok inanıyorum. Bu cezaların hızlanacağına da inanıyorum. Ama idam gelmeyecek onu da söyleyeyim yani. İnsanlar kimyasal hadımdan bahsetti ama onda bile hep katilleri düşünen insan hakları devreye giriyor” ifadelerini kullandı.