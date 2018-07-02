Demet Akalın dayanamadı, bakanlığa gitti!

Demet Akalın, önce kaybolan sonra da cesedi bulunan Eylül için Adalet Bakanlığı'na gittiğini söyledi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 12:43

22 Haziran'da Ankara'da kaybolan ve tüm aramalar sonucu cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetine çok sinirlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın flaş bir hamle yaptı.

Bu duruma artık bir dur deme vaktinin geldiğini söyleyen Demet Akalın, bu olay sonrası Adalet Bakanlığı'na gittiğini, Bakan Abdulhamit Gül'ün kendisini hemen makamına kabul ettiğini, bütün danışmanlarını da çağırdığını, saatlerde kendilerine bu olayı izah ettiklerini, hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattıklarını, kendisinin ve diğer sanatçıların mümkün olduğu kadar hatırlattıklarını, anne olanların daha da duyarlı olduğunu belirtti.

Demet Akalın, kesinlikle idamın gelmesinden yana olduğunu, başka türlü durmayacaklarını, kesinlikle caydırıcı bir cezanın olması gerektiğini, bir çocuğa yaklaştığı zaman, ‘Ben bunun sonucunda darağacına giderim aman’ deyip korkmasının gerektiğini, başka türlü halledilemeyeceğini, kendisinin idamdan yana olduğunu, bakan danışmanlarının kendisine anlattığını, hadımın bilinen gibi etkili olmadığını, kısa süreli olduğunu, kesin çözümün olmadığını söyledi.