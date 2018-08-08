Demet Akalın, "boşanma" iddialarına sert çıktı

Eşi Okan Kurt'tan ayrılacağı konuşulan Demet Akalın, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 11:16

Okan Kurt’un borçları nedeni ile icralık olması sonrası zor günler geçiren Demek Akalın, boşanacakları yönündeki haberleri değerlendirdi. Canlı yayındaki bir programa bağlanan Akalın, eşi Okan Kurt’tan boşanmayacağını, evliliklerini nasıl kurtardıklarını açıkladı.

Işın Karaca ve Gülşen’den destek

Evliliği hakkındaki haberleri değerlendiren Demet Akalın, sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ama öyle çok kötü bir durum olmadığını, soyadını zaten değiştirmediğini, Kurt'u Instagram'da kullanmadığını, geçen seferki gibi bağırıp çağırmadığını daha olgun karşıladığını, bazı yakın arkadaşlarının sözlerinin kendisini çok incittiğini, 2-3 hafta önce konsere çıkmadan önce ağladığını, üzüntünün değil ama dostlarının sözlerinin kendisini çok üzdüğünü, bu bahsettiği kişilerin ünlü birileri olmadığını, ünlülerden Işın Karaca ve Gülşen’in hep pozitif konuştuğunu, 'Yuvana sahip çık' dediklerini, evliliğinde zor günler geçirdiğini, bunu inkar etmediğini söyledi.

“Dayanamıyorum” dediği zamanlar olmuş

Demet Akalın, herkesin “Bunlar kesin ayrılır” diye düşünmekte haklı olduğunu, çünkü cidden zor zamanlar geçirdiklerini, avukatının “önce aile birliği bozulur ama siz ilk olarak sağlığınıza sahip çıkın” dediğini, “Dayanamıyorum” dediği zamanlar olduğunu, konuşarak halletmeye çalıştıklarını ama bu durumu toparladıklarını belirtti.

“Tek kötü alışkanlığım markalı giyinmek”

Kötü alışkanlığının ünlü markalardan giyinmek olduğunu ifade eden Akalın, tek kötü alışkanlığının marka takıntısı olduğunu, onun da seyircisine olan saygısından dolay olduğunu, Eylül’de ABD’ye gideceğini, 8-9 gün kalıp, alışveriş yapacağını, doların yükseldiğini biraz evde olanları değerlendirmeye çalışacağını, aldıktan sonra pişman olduğu hiçbir şey olmadığını söyledi.