Defne ve Cem aşkı ifşa oldu

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli kameralara yakalandı.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 11:32

Geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli, ünlü komedyenle aşk yaşadığı iddiaları her geçen gün güçleniyor. İkili dün akşam Sarıyer'de bulunan bir mekan çıkışında kameralara yakalandı.

Yılmaz ve Samyeli'nin bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ünlü komedyen güzel oyuncunun kızı Derin Talu'yu yeni çekeceği filmin kadrosuna aldığı ortaya çıkmıştı. Yeni aşık çiftler önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Yakın bir arkadaşı ile aracına binerek evlerine dönen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli kameraların kendisini çektiğini fark etmedi.