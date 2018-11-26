Define avcıları cinden korunmak için hoca tutmuş

Niğde'de define arayan 10 kişi, eski bir evin bodrumunda kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 17:42

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde’nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi’nde izinsiz define arandığı ihbarı ile harekete geçti. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri ile tarihi bir evin bodrumunda kazı yapan 10 kişi iş üstünde yakaladı.

Kur’an ve dua kitabı bulundu

Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde bir dedektör, kazma, kürek, Kuran-ı Kerim ve 2 dua kitabı bulundu.

Yanlarına hoca da almışlar

Şüphelilerin, bulmayı düşündükleri definenin cinler tarafından korunuyor olabileceğini düşünerek, yanlarında bir hoca bulundurdukları ortaya çıktı.

Hoca Kur’an okuyordu

Kazı yapılırken hocanın eski bir evin bodrumunda dua edip, Kuran'ı Kerim okuduğu belirlendi.

Toplam 10 kişi sorguya alındı

Polis, kazı sahibi 5 kişiyi, 4 işçiyi ve 1 hocayı sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.