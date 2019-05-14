Define ararken canlarından oldular!
Antalya'da kaçak kazı yapıldığı sırada meydana gelen patlamada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.
Antalya Konyaaltı’ndaki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada, bir kişi yaralandı bir kişi de hayatını kaybetti.
Doyran Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenlerle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Kaçak kazı sırasında meydana gelen olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.