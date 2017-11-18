Dedikodu kavgası çıktı, 3 kişi yaralandı

Bolu'da dedikodu yüzünden aralarında husumet olan akrabaların kavgasında kan döküldü.

Güncellenme 18 Kasım 2017 10:11

Bolu'da yaşayan uzaktan akrabalardan Emre Ş. ve Muharrem D., Selami A.'nın evini bastı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Boynundan ve göğsünden yaralandı

Olay, dün gece Köroğlu Mahallesi Avcı Sokak’ta meydana geldi. Emre Ş. ve Muharrem D., aralarında dedikodu konusunda husumet bulunan uzaktan akrabaları Selami A.’nın evine gitti. Burada çıkan bıçaklı kavgada Emre Ş. sırtından, Muharrem D. göğsünden ve boynundan, kavgayı ayırmaya çalışan Selami A.’nın ablası Seher A. da elinden yaralandı.

Selami A. kaçarken, yaralılar çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan Selami A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.