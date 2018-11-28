Dede Korkut da UNESCO listesine alındı

Türk kültür miraslarından olan Dede Korkut da UNESCO'nun listesine girdi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 17:18

Türkiye’nin kültür miraslarından biri daha UNESCO tarafından listeye alındı.

Listeye giren 17. miras

“Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında UNESCO’ya gönderilen Türkiye'nin kültür mirası temsili listesine 17. unsur olarak bugün itibariyle dahil edildi.

Türkiye ilk beşte

UNESCO’nun bu kararı ile Türkiye, listeye en fazla kültür mirası kaydettiren ilk beş ülkenin arasında yer aldı.

Üç ülke katılımı ile hazırlandı

“Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik” dosyası Kazakistan’ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlandı.

Türk dünyanın ortak mirası olan Dede Korkut, yüzlerce yıllık kültürel kimliğin taşıyıcısı oldu. Destan, masal ve müzik geleneği Türkiye'nin başta kuzeydoğusu olmak üzere ülke genelinde yaşatılıyor.