DEAŞ'lı kadınlar bir bir idam ediliyor

Irak'ta yargılanan Türk uyruklu DEAŞ'lı kadın teröristler 10 dakikada yargılanarak infaz ediliyor.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 09:46

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının eşleri Irak'ta yargılanıyor. Bu güne kadar yapılan yargılamalarda 16'sı Türk toplamda 40 kadına idam cezası verildi.

İnfaz ediliyorlar

Mahkemeler, kendisini terör örgütü sempatizanı olarak gören hatta bazı eylemlere katılan kadınları önce idam cezasına çarptırıyor sonra da infaz ediyor.

10 dakikada yargılanıyorlar

The Guardian Gazetesi ise mahkemelerde yargılanan kadınlardan bir kare yayınladı. DEAŞ'lı bir militanın eşi olan kadınlara idam kararının sadece 10 dakika süren duruşma sonucunda kararı verildiğini yazdı. Şimdiye kadar idam edilen DEAŞ'lı kadın sayısının ise 40'a ulaştığı belirtildi.

Şubat ayında karar verilmişti

Geçtiğimiz Şubat ayında Bağdat'ta bulunan bir mahkeme, Türkiye vatandaşı 16 kadın DEAŞ'lı terörist kadını örgüte üye olmaktan idama mahkum etmişti. Bağdat'taki merkez ceza mahkemesi yargıcı Abdül Settar el Birkdar, "Sanıkların DEAŞ unsurlarıyla evlendiklerini ve örgüt üyelerine lojistik destek ve terör eylemlerinde yardım sağladıklarını itiraf ettiklerini" söyledi.