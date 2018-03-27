DEAŞ'lı caniler köy muhtarlarını kurşuna dizdi!

DEAŞ'lı militanlar, Süleymaniye'de bazı köy muhtarlarını kurşuna dizdi ve çocuklarını kaçırdı.

Güncellenme 27 Mart 2018 14:43

Terör örgütü DEAŞ mensupları, Süleymaniye'nin Germiyan bölgesinde bulunan Gulale kasabasında iki ayrı köye baskın düzenledi. Saldırıda köy muhtarlarını öldüren teröristler, 13 yaşındaki bir kızı ağır yaraladı. 1 muhtarın çocuğu ise teröristlerce kaçırıldı.

Muhtarları kurşuna dizdiler

Kıfri'ye bağlı Kulecoy kasabası müdürü Simko Ali, "Dün akşam saat 12.00 sularında DEAŞ'lı teröristler Gulale kasabasının Um Hutte köyüne baskın düzenledi. Baskında köy muhtarı Ali Hidan ve Hüseyin adında bir oğlu kurşuna dizildi" açıklamasında bulundu.

13 yaşındaki kızı kurşun yağmuruna tuttular

Ali, DEAŞ'lı canilerin 13 yaşındaki bir kıza adeta kurşun yağdırdığını ve olayda yaralanan kızın hemen hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Köy muhtarının oğlu kaçırıldı

Daha sonra ikinci bir saldırı düzenleyen DEAŞ'lı teröristler, aynı bölgedeki başka bir köye gittiler. Hanekin Kaymakamı Muhammed Mola Hasan, DEAŞ'lı teröristlerin dün akşam Şeyh Bawe köyüne girerek köy muhtarını öldürdüğünü açıkladı.

Um Hutte köyünde düzenlenen saldırıyı doğrulayan Mola Hasan, öldürülen bir muhtarın oğlunun da DEAŞ'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirtti.