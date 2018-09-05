DEAŞ'a eleman temin eden örgüt elemanı yakalandı

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgelerine eleman temin eden şahıs yakalandı.

Güncellenme 05 Eylül 2018 17:24

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgelerine eleman temin eden bir şahsın kimliği tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kimliği tespit edilen F.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan F.A.’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.