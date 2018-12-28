DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken, örgütün yetiştirmek üzere bir binada tuttuğu 8 çocuk bulundu.

Güncellenme 28 Aralık 2018 10:37

Başkent Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 64 zanlıdan 52'si gözaltına alındı.

64 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütün başkentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

52 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, karar doğrultusunda başlatılan operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Adreslerde neler bulundu?

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, buna ait 8 fişek, 14 bin 200 lira, bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Altındağ ilçesi Siteler semtinde DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği operasyon AA tarafından görüntülendi.

Çocuklar yatılı barındırılıyormuş

Çocukların yatılı olarak barındırıldığı, üzerinde bir iş yerine ait tabela bulunan binaya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Binadaki flash bellek ve bilgisayarlara el konuldu.

Binada 8 çocuk bulundu

Binadaki 10-16 yaşlarında 8 çocuk, savcının talimatıyla Çocuk Şubesine teslim edildi. Çocukların, bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edileceği öğrenildi.