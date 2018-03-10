DEAŞ zulmünden kaçanların hikayesi yürek burktu!

Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçan kadınların anlattıkları dehşete düşünüyor.

Güncellenme 10 Mart 2018 11:26

BM Genel Sekreteri'nin çatışma bölgelerinde bulunan özel temsilcisi Pramila Patten, DEAŞ mensuplarının tecavüzü sonucu doğan çocukların ailesi tarafından kabul edilmediğini ve terk edildiğini iddia etti.

Konu hakkında toplantı yapıldı

Irak'a 8 günlük ziyaret yapan Patten, BM Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, terör örgütü DEAŞ militanlarının elinden bir şekilde kurtulmayı başaran kadınların ve kız çocukların maruz kaldıkları cinsel şiddete dikkat çekildi.

Sağ kalanları hikayeleri yürek burkuyor

Erbil, Bağdat, Musul'daki hükümet yetkililerinin, sivil toplum örgütlerinin ve dini liderlerin DEAŞ'ın elinden kaçan kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgilendiğini belirten Patten, "Sağ kalanların yürek burkan hikayelerini ilk elden dinledim" dedi.

Tecavüz sonrası doğan çocuklar kabul edilmiyor

Ülkede, bin 500'ü kadın ve kız çocukları olmak üzere 3 bin 154 Ezidi ile 600'ü kadın, 250'si çocuk Türkmen ve Şii bin 200 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Patten, DEAŞ militanlarının cinsel şiddeti sonrası doğan çocukların kabul edilmediğini söyledi.

Toplumun bazı kesimleri çocukları istemiyor

Patten ayrıca, tecavüz sonrası doğan çocukların terk edildiğini, bazı dini liderler bu duruma empati gösterse bile aşiret liderlerinin tecavüzle doğan çocukları kabul etmemekte ısrarlı davrandığını, Musul'da bulunan yetkililerin bu durum karşısında yetim kalan çocuklar için sığınma evi açmak zorunda kaldıklarını aktardı.