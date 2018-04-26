Davutoğlu'ndan AK Parti'ye tam destek açıklaması!

Eski Başbakan Davutoğlu, yaptığı basın açıklamasında seçimlerde aday olmayacağını ve AK Parti'nin verdiği kararlar doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Güncellenme 26 Nisan 2018 15:13

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, AK Parti dışında başka bir partide siyasi faaliyet yürütmeyeceğini, AK Parti'nin aldığı kararların kendi kararı da olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin adayı olduğunu söyledi.

“Her zaman ilkesel davrandım”

Son günlerde kendisi ile ilgili haberler çıktığını belirten Davutoğlu, akademik ve siyaset hayatında her zaman ilkesel davrandığını, hukuk ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini, liyakatın, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduklarını belirtti.

“Türkiye için dönüm noktası oldu”

Davutoğlu, AK Parti'nin tarih sahnesine çıkmasının Türkiye için bir dönün noktası olduğunu, yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareketin büyük ümit kaynağı olduğunu, kendisinin de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettiğini, AK Parti için makamında ayrıldığını, yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermeyeceğini, başbakanlığı bıraktıktan sonra her türlü hakarete sabırla mukabele ettiğini ifade etti.

“Bu haberlere prim vermem”

Üç hususun net bir şekilde bilinmesini istediğini belirten Davutoğlu, Abdullah Gül üzerinden spekülasyonlar üretildiğini, birlikte çalıştığı Cumhurbaşkanları ve başbakanların kendisiyle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getireceğini, bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermeyeceğini söyledi.

“AK Parti’nin kararları benim de kararımdır”

Davutoğlu, AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ettiğini, bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeğinin diğerinden üstün olmadığını, bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmayacağını, böyle bir şey yapması durumunda mevcut kimliğini bırakacağını, bırakmaya da niyeti olmadığını, AK Parti'nin kararının kendisinin de kararı olduğunu, seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını, bir makam beklemediğini belirtti.