Davutoğlu'na en yakın isimden yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu döneminde başbakan başdanışmanlığı yapan Etyen Mahçupyan yeni parti iddiaları hakkında konuştu.

Güncellenme 05 Şubat 2019 20:01

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi eski AK Partili isimlerin yeni bir parti kuracağı ve bu partiye bazı milletvekillerinin katılacağı iddiaları yeniden alevlendi.

“Bir kesim mevcut uygulamalardan rahatsız”

Daha önce Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ortaya attığı iddia sonrası bir iddia da Etyen Mahçupyan'dan geldi. Mahçupyan, AK Parti içinde bazı isimlerin mevcut uygulamalarda rahatsız olduğu, atamalar ve ihalelerin verilmesi konularından memnun olmadığını belirtti.

“Türkiye iyi yönetilmiyor”

Mahçupyan, yeni bir parti arayışlarının şu an olduğunu, olmamasının kaçınılmaz olduğunu, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini, bunun herkes tarafından görüldüğünü, iyi yönetilmediğinin iktidarın da farkında olduğunu bu nedenle alanı daralttığını, bu kapsamda beka meselesini kullandığını, bu durumun gerçeklikle ilgisi olmadığını AK Parti’nin de bildiğini söyledi.

“İlk 10 yıl iyi bir örnek gördüler”

Bu seçim sonucunun bazılarını çok ilgilendirdiğini ifade eden Mahçupyan, her partinin muhaliflerini ilgilendirdiğini, en büyük gerginliğin AK Parti’de ve muhafazakar tabanda olduğunu, vatandaşın AK Parti’nin ilk 10 senesinde iyi bir örnek gördüğünü şu an tatmin olmadığını, eski ile yeniyi mukayese ettiklerini, şu anda olanın ahlaki açıdan da önemli olduğunun farkında olduklarını belirtti.