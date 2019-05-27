Davutoğlu, yeni partiyi ne zaman kuracak?

Davutoğlu'nun Ramazan ayında da eleştirilerini sürdüreceği, sonbahara doğru da yeni partiyi kurabileceği iddia edildi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 09:52

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarına hız verdiği ve Ramazan ayından sonbahara kadar çalışmalar yürüteceği iddia edildi. Koşullar uygun olursa hemen harekete geçeceği de ileri sürülenler arasında.

Parti çalışmalarına hız verildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı söylentileri yeniden gündem oldu. 22 Nisan'da yayımladığı açıklamayla uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarına hız verdiği Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Eleştirilerini devam ettirecek

Ahmet Davutoğlu bugün Diyarbakır'da devam edeceği iftar programını 2 Haziran'da Konya'da tamamlayacak. Davutoğlu'nun bayramın ardından çeşitli sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarını ve eleştirilerini sürdüreceği kaydediliyor.

Koşullar uygun olduğunda harekete geçecek

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, bayram sonrasında da Davutoğlu'nun sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak konuşma programını sürdüreceğini söylüyor. Davutoğlu'nun, sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdüreceği, parti kurup kurulmamasını gelinen nokta ve koşullara göre değerlendireceği, eğer koşulların uygun olduğuna karar verirse harekete geçeceği belirtiliyor.