Davutoğlu ve Gül'den YSK'nın kararı hakkında ilk tepki!

Yeni parti kuracakları konuşulan Gül ve Davutoğlu, YSK'nın iptal kararı sonrası adeta AK Parti'ye bayrak açtı.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 23:30

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası farklı kesimlerden tepki gelirken yeni bir parti kurma çalışması içinde olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den de açıklama geldi.

“Temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır”

Sosyal medya üzerinden YSK’nın iptal kararına dair görüşlerini belirten Davutoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananların ve YSK’nın iptal kararının demokrasiyi yıprattığını ileri sürdü.

Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir. Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."

Gül ilk defa bu kadar net konuştu

İptal kararı ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan diğer bir isim Abdullah Gül de, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" ifadelerini kullandı.