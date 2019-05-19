Davutoğlu ve Babacan'dan 23 Haziran kararı!

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 23 Haziran İstanbul seçimleri bitene kadar sahada görünmeme kararı aldı.

Güncellenme 19 Mayıs 2019 13:48

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara kulislerini köşesine taşımaya devam ediyor. Takan, parti kurma çalışmaları yürüttükleri iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın 23 Haziran İstanbul seçimleri bitene kadar sahada görünmeme kararı aldıklarını ileri sürdü.

Davutoğlu ve Babacan’la ilgili son kulisleri köşesine taşıyan Takan, “deneyimli siyasetçi” dediği ismin ifadelerini yazdı.

23 Haziran’a kadar sahada olmayacaklar

Erdoğan'ın eleştirileri yeni parti kurma çalışmaları etkilendi mi sorusuna cevap aradığını belirten Takan, "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimler, 23 Haziran geçene kadar 'pek sahada görünmeme' kararı almışlar. 'Seçim sürecini sessizce atlatma' niyetindeymişler. 23 Haziran'dan sonra partileşme süreci ile ilgili daha net açıklamalar yapacakları ifade ediliyor" dedi.

Gül’lü ve Gül’süz formül seçenekleri

AK Partili bazı kesimlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı gözlemlediğini ifade eden Takan "Güllü, Gülsüz formüller tartışılıyor. Sınır ötesinde, nerelerde, kimlerin kimlerle temas ettiği sahur bitene kadar tartışılıyor. Herkesin kendine göre bir tahmini ve de altını çizerek belirteyim bir duyumu var" dedi.