Davutoğlu ve Babacan, Gül'ü sildi mi?

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın artık Gül ile birlikte hareket etmediği iddia edildi.

Güncellenme 28 Şubat 2019 10:02

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın parti kuracağına dair iddialar netlik kazanmaya başladı.

Gül ve Davutoğlu tarafında yaşanan gelişmelere dair sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sürekli kulislerden bilgiler paylaşan Takan, parti kurma aşamasında olan isimlerden Ali Babacan hakkında ilginç bilgiler verdi.

"Netleşmiş bir gelişme yok"

Bir yazısında 'AK Baba'lardan bahsettiğini hatırlatan Takan; Davutoğlu'nun partileşme çabasında olduğunu, AK Parti içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir arayış içinde olduğunu ama henüz netleşmiş bir gelişme olmadığını yazdı.

"Davutoğlu ve Babacan, Gül sildi"

Takan, partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden kendisini de hayrete düşüren bilgiler aldığını, kaynağının “Artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor” dediğini, Davutoğlu’nun da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmediğini, aralarının oldukça soğuk olduğunu, Davutoğlu bahsi açıldığı zaman Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini, Babacan’la Gül ilişkisinin de eskisi gibi olmadığını, 'AK Baba'ların Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı beraber harekete geçirecek formülü bulduğunu ileri sürdü.

Takan formülün şu şekilde anlatıldığını yazdı:

“Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekten çok güçlü ve çok seviliyor. Büyük bir sempati var kendisine. Ali Babacan da Batı'da çok seviliyor ve çok güçlü. Bu iki güç yan yana gelecek. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde bir partileşme olacak. Ali Babacan bu işe sıcak bakıyor ve yaklaştı.”