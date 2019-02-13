Davutoğlu, "Parti kuracak mısınız?" sorusuna böyle cevap verdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağına dair iddialar yeninden gündemde...

Güncellenme 13 Şubat 2019 15:08

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteği ve eski bakanlardan Ali Babacan’ın önderliğinde de parti kurma çalışmaları yürüttüğü iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara’daki bir konferansta yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi.

Davutoğlu’na yeni parti iddiaları soruldu

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu; “Davutoğlu lider olur” başlığı ile kaleme aldığı yazısında, konferansta yaşananları aktarmaya devam etti. Konferans sonrası Uğuroğlu, Ahmet Davutoğlu'na "Yeni parti kuracak mısınız? AK Parti'de lider değişimi gerekli mi?" sorularını yöneltti.

“Bu soruyu yok addedelim”

Uğuroğlu; Davutoğlu’nun ise bu soruya, “Bir gün basın toplantısı yapacak olursam istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Burası konferans olduğu için bu soru muhtevayla ilgili olmadığı için, isterseniz bu soruyu yok addedelim” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Davutoğlu’ndan dikkat çeken açıklama

Konferansta temel özgürlüklerin önemine değinen Davutoğlu, "Şeffaflık, özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Bir insan bunları yapamadığı zaman ruhunun daraldığını hisseder, huzur hissedemez” ifadelerini kullandı.

“Kuracağı partinin kuruluş manifestosudur"

Gazeteci Orhan Uğurluoğlu ise, "Sorum yok addedildi ama bu elbette yorum yapmamı engellemez. Sonuç olarak söylemem şu ki Davutoğlu'nun 'Duruş' kitabı, kuracağı partinin de kuruluş manifestosudur" dedi.