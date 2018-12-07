Davutoğlu, o haberleri bu sözlerle eleştirdi

Eski Başbakan Davutoğlu, sosyal medyada sıkça yapılan yalan haberlerle ilgili başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 12:15

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan yayılan bir yalan haber sonrası başından geçen hadiseyi anlattı.

Erkek kardeşi yokmuş

Sosyal medyanın günümüzdeki etkisine değinen Davutoğlu, kendisinin erkek kardeşinin çıktığı yönde asılsız haberlerim yayıldığını, 6 kız kardeşi olduğunu, hepsinin de kız olduğunu, bir erkek kardeşi olması durumunda mutlu olacağını ama olmadığını, tutuklama var mı diye kız kardeşlerinin evlerine gittiklerini, böyle bir şeyin olmadığını gördüklerini aktardı.

Haberin asılsız olduğu ortaya çıkmış

Bu haberin yalan olduğunun ortaya çıktığını belirten Davutoğlu, daha sonra haberi yapan kişilerin 'Davutoğlu kardeşini reddetti’ diye haber yaptıklarını, bunun ahlaki olmadığını, bugün böyle bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Şahsiyetinizi gizlemeyin önerisi

Konuşmasında tavsiyeler veren Davutoğlu, sosyal medyayı kullanmak isteyenlerin kullanması gerektiğini ama farklı bir kimlikle kullanılmasının doğru olmadığını, fenomen olma gibi duygularla şahsiyetin gizlenmemesi gerektiğini, bir kere şahsiyetini gizleyen ve takiye yapanın hayat boyu bundan kurtulamayacağını söyledi.