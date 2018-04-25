Davutoğlu, Gül'ün teklifini geri mi çevirdi?

Sürpriz bir şekilde görüşen Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

Güncellenme 25 Nisan 2018 17:21

Pazartesi akşamı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasında neler yaşandığı ortaya çıktı.

Gül daveti sonucu İstanbul'a gelen Davutoğlu görüşmede, “Siz benim eski Başbakanım ve Cumhurbaşkanımsınız. Her zaman görüşürüm ama siyaseten sizinle değilim” dediği iddia edildi.

Bunun ardından Gül'ün ülkenin içindeki bulunduğu siyasi, ekonomik ve diplomatik açmazları tek tek sıraladığı, “İyiye gitmiyoruz” dediği, Gül'ün baş başa görüşmede dahi "Adayım" diye net konuşmadığı ileri sürüldü.

Görüşme sonrası ise Davutoğlu, yakın çevresine "Aday olmayı istiyor izlenimi edindim" dediği ve 24 Haziran'da milletvekili olarak aday olmayacağını söylediği belirtildi.

Sözcü'nün iddiasına göre, Görüşme Gül'ün isteği ile gerçekleşti. Davutoğlu da bu talebe olumlu yanıt verdi. Ayrıca Davutoğlu, “Siyasetin sizinle değilim” diyerek Gül'ün yapacağı çalışmada yer almayacağını yüzüne söyledi. İkili görüşmede en fazla konuşanın Gül olduğu, Türkiye'nin siyaseten, ekonomik ve dış politikada sıkıntılı süreçlerden geçtiğini anlattığı ve “Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söylediği, "böyle giderse daha da kötü olacak" dediği iddia edildi.

Görüşmede ise en fazla dikkat çeken konu ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldu. Daha önce bazı eleştirileri dillendiren ve aday olması beklenen Gül, Davutoğlu'na aday olacağını söylemediği, Davutoğlu ise Gül'ün anlattığı tablo karşısında ‘' “Siyaseten sizinle değilim” cevabını verdiği ifade edildi.

Öte yandan Davutoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinden aday olmayacağı, ‘Siyasi gelişmeleri' bekleme kararı aldığı ve bir müddet aktif politika yapmayacağı kaydedildi.