Davutoğlu: Bir nesil sonra parçalanırlar!

Parti kurma çalışmaları yürüten Ahmet Davutoğlu, yakın dostları ile iftar programında buluştu.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 12:31

Yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Ankara’da yakın dostları ile bir iftarda buluştu.

Ahmet Davutoğlu, "Her şey kaybedilir, yeniden kazanılır. İktidar kaybedilir, yeniden kazanılır. Ümidi kaybedenin yarını olmaz. Konuşmaktan korkmayın" ifadelerini kullandı.

“Bir nesil sonra parçalanırlar”

"Bir toplumu bir arada tutan temel unsur, ortak referansların mevcudiyetidir." diyen Davutoğlu şu sözleri sarf etti: "Hepimizin mahallelerimizden çıkmamız lazım. Gittikçe kendi mahallesine sığınan topluluklar, bir nesil sonra parçalanırlar. Ben bunu Irak'ta gördüm. Bağdat'ta, Musul'da mahallelerin nasıl bölündüğünü gördüm. Bizim geleceğimizin en önemli teminatı son dönemde iyice içine kapanılan bu mahallelerimizden çıkmamızdır."