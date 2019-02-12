Davutoğlu, "beni üzüyor" deyip çözümü açıkladı!

Parti kurma çalışmaları yürüttü iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun ekonomik kriz söylemlerini yüksek sesle konuştuğu iddia edildi.

Güncellenme 12 Şubat 2019 12:12

Parti kurma çalışmalarında yer aldığı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara’da bir konferansta yaptığı konuşma dikkat çekti. “Stratejik Derinlik” ve “Değerli Yalnızlık” gibi kitapları ile eleştirilerin odağında olan Davutoğlu, "Realist iyimserlik!" diye bir kavramla yeniden gündeme geldi.

Üç yıldır konferans veriyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, “Ahmet Davutoğlu neler söylüyor?” başlığı ile kaleme aldığı yazısında, eki başbakanın hedefine ulaşmak için 3 yıldır çeşitli yerlerde konferanslar verdiği, Davutoğlu Araştırma ve Kültür Vakfı'nın Ankara Hacı Bayramı Veli'de bulunan Ankara şubesinde müthiş bir kalabalık tarafından izlendiği belirtildi.

Astana’da iki grup ortaya çıktı

Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu’nun Astana'da ütopik iyimserler ve nihilist kötümserler olarak iki grubun ortaya çıktığını belirttiğini, kendi yönteminin ve teklifinin ise ‘realist iyimserlik’ten yana olduğunu belirttiğini aktardı.

“Yüksek karamsarlık beni üzüyor”

Davutoğlu’nun ‘Realist iyimserlik’ten kastını da açıkladığını belirten Orhan Uğuroğlu, bunu “Türkiye'de de gerek akademik camiaya, gerek devlet hayatındaki bürokrat arkadaşlara, gerek halk içine girdiğimde son derece yüksek bir karamsarlığın yaygınlaşmakta olduğunu görmek beni üzüyor” ifadeleri ile açtığını ifade etti.

“İlk çözüm şartı, krizi kabul etmektir”

Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu’nun şu ifadelere yer verdiğini aktardı: “Realist (gerçekçilik) iyimserlikten ne kastettim? Kastettiğim şu, dünya sisteminin ve dünyadaki problemleri tanımlarken realist olmak, realist bir çerçeve çizmek. Çözüm üretirken iyimser olmak. Bir kriz varsa o krizin ilk çözüm şartı o krizi kabul etmektir, bundan korkmamaktır. Realist olmak gerekiyor ama o realizmin kötü tablosu içine hapsolduğunuz zaman da vizyon üretemezsiniz.”