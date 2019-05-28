Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor?

Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'ya verilen üst düzey görevlerden sonra Davutoğlu'na da teklif gideceği ve kabul edebileceği iddia edildi.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 12:01

Fehmi Koru; AK Parti’nin kurucu kadrosundan Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önemli görevlere getirmesini yorumlarken, Ahmet Davutoğlu'nun da teklif gitmesi halinde kabul edebileceğini yazdı.

İki isme de üst düzey görev

Bülent Arınç, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘nun atanan ilk üyesi oldu. Yine eski AK Partili isimlerden Abdülkadir Aksu da Vakıflar Bankası yönetim kurulu başkanlığına getirildi. İki isim de uzun süredir partinin uzağında olması ile biliniyor.

"AK Parti eskilerle barışıyor mu"

AK Parti’de yaşanan bu gelişmeleri Fehmi Koru, "AK Parti eskilerle barışıyor mu" başlığı ile yazdı. Arınç ve Aksu'nun partilerinden hiçbir zaman kopmadıklarına değinen Koru, "Rahatsızlıkları uzakta tutulmalarındandı" dedi.

Davutoğlu’na da mı teklif gidecek?

"Kişiliklerine uygun konumlar teklif edilirse onların da benzer bir tepki vereceğini ve teklifi kabul edeceğini sanıyorum." diye yazan yazar, o isimlerden birinin de Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

"Sesinin duyulması ve görüşlerine ilgi gösterilmesini istediği belli oluyor" dediği Davutoğlu için yazısına şöyle devam etti:

"Ona yeniden AK Parti içerisinde veya Cumhurbaşkanlığı kadrolarında yer açılması bir dizi yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracak, fuzuli bir parti girişimine harcanabilecek emeklerin heba olmasını da engelleyecektir.

Kimler gider, kimler kalır?

Görüşümü bir kez daha hatırlatayım: Cumhurbaşkanı hala gönüllerinden AK Parti’yi silememiş isimleri görevlendirmekle isabetli bir iş yapmış oluyor; davetini kabul edenler de öyle…

Davetin kimlere kadar uzanacağını bilmek şu sırada imkansız; ancak kritik eşik değerindeki İstanbul seçimi öncesinde yeni yakınlaşmalar yaşanması beni hiç şaşırtmaz."