Davut Güloğlu'ndan samimi açıklamalar

Davut Güloğlu, hem imam nikahı hem de belediye nikahı ile evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 14:25

Aşkları ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Beyaz TV’ye çok özel açıklamalarda bulundu. İlişkisi hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "İmkanım olsa 30 çocuk yaparım" dedi.

Hem imam nikahı hem de belediye nikahı…

Evlilik dışı çocuk yapmaya karşı olduğunu belirten Güloğlu, sevgiliyken, "İmam nikahı ile çocuk yapılır” dedi. Yeniden evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini belirten ünlü popçu, imkanı olsa 30 çocuk sahibi olmak istediğini, çocuk sahibi olacaksa da bunun kesinlikle hem imam nikahı hem de belediye nikahıyla olacağını söyledi.

Ailenin onayı bekleniyor

Yeni ve mutlu bir ilişkiye başlayan Davut Güloğlu, kadınların kendisini hala rahat bırakmadığını, en büyük aşkı şu an yaşadığını, kendisinde 22 yaş küçük sevgilisi Neslihan Aksu ile çok mutlu bir ilişkisinin olduğunu, sevgilisinin ailesinin ilişkilerini onaylasın diye 2 senedir sabırla her gün evine çiçek gönderdiğini belirtti.