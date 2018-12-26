David Beckham'ın paylaşımı yanlış anlaşılınca olanlar oldu

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın 'Turkey perfection’ paylaşımı 'Türkiye mükemmel' şeklinde algılanınca ortalık karıştı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 16:59

Dünyaca ünlü sporcu David Beckham, Instagram hesabından hindi keserken çekildiği fotoğrafı, 'Turkey perfection’ (Hindi mükemmel) notuyla paylaşınca ortalık karıştı.

Beckham'ın yaptığı paylaşımdaki hindi anlamına gelen 'Turkey' Türkiye şeklinde anlayan Türk hayranları paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

Turkey’i Türkiye anladılar

Bir döneme damga vuran futbolcu David Beckham, sosyal medya hesabından hindi kestiği bir fotoğrafını "Turkey perfection (Hindi mükemmel)" notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü isim yılbaşı hindisini keserken yaptığı bu paylaşıma İngilizce'de hindi anlamına gelen 'Turkey' ifadesini kullanınca sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Beckham'ı Türkiye’ye davet ettiler

Sosyal medyada kendisini takip eden Türk hayranları bu paylaşımın altına yorum yağdırmaya başladı. Büyük bir kesim ise Beckham'ın paylaşımının hindiyle ilgili olduğunu 'Turkey' kullanımının da yine bu kelimenin İngilizce karşılığıyla alakalı olduğunu yazdı. Ancak birçok hayranı, ünlü ismin paylaşımının altına Türk bayrağı emojisini koyarak ülkeye davet etti.