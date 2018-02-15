Darmık Dağı ve çevresi ateş altında

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 20:31

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerden de görülebiliyor.

Bu arada sınır köylerinden şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeye, askeri araç gereç takviye ediliyor.