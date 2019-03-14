Darbeyi önceden bilenler kervanına Karamollaoğlu da katıldı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce üst rütbeli komutanların kendisine darbeyi haber verdiğini söyledi.

Güncellenme 14 Mart 2019 12:05

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce üst rütbeli komutanların kendisine gelerek darbeyi haber verdiğini söyledi.

“FETÖ aktifken adalete güven kalmamıştı”

Türk halkının içinden çıkanların bu ülkeyi vurduğunu dile getiren Karamollaoğlu; düzeltmenin de yine Türk halkına ve yöneticilerine düştüğün, FETÖ’nün devlette aktif olduğu dönemde adalete güven kalmadığını, Genelkurmay Başkanını terörist diye tutuklattıklarını, devletin mahrem odasına girdiklerini hatırlattı.

“Bugün de aynıları yaşanıyor”

Karamollaoğlu; bugün de aynılarına tanıklık ettiklerini, adaletin herkese adil olarak davranması gerektiğini, şuan adalete büyük güvensizlik olduğunu, mahkemelerin iktidarın tutsağı haline geldiğini, istemedikleri yönde karar veren hakimin görev yerinin değiştirildiğini, yetkili makamların açtıkları davalarda her zaman haklı çıkarıldığını, bunun adaleti zedelediğini söyledi.

Darbeyi 6 önceden öğrenmiş

15 Temmuz sonrası içinde çok sayıda FETÖ üyesi asker ve öğrencinin bulunduğu Kuleli Askeri Lisesi'ne düzenlenen operasyon tamamlandığını ileri süren Saadet lideri, darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce, o dönem TSK’da görev yapan üst rütbeli bazı komutanların kendisine geldiğini, FETÖ’cülerin faaliyetlerini anlattığını ileri sürdü.

Komutanlar, Karamollaoğlu’na ne anlattı?

Karamollaoğlu; kendilerinden Milli Savunma Bakanlığı'ndan randevu alıp durumu onlara anlatmasını istediğini dile getirerek, “O komutanlara, ‘Hiç merak etmeyin, sağlam durumdayız, hiçbir şey yapamazlar' denildiğini, bunun üzerine askerlerin de ‘Bir gün silahı size dayayacaklar' dediğini bu komutanlar görüşmeden sonra gelip bana anlattılar” dedi.

“Allah'tan korksunlar”

15 Temmuz darbe girişimi konusunda da istismarlar olduğunu dile getiren Karamollaoğlu; “Cumhurbaşkanı, ‘O kalkışmayı önlemek için sokağa çıkanlar AK Parti ve MHP'lilerdi' diyor. O kalkışmayı o parti, bu parti değil halk önledi. Saadet Partililer de sokağa çıktı. Hayatını kaybedenler, kolunu, bacağını yitirenler de oldu. Bunları görmezden geliyorlarsa Allah'tan korksunlar” ifadelerini kullandı.