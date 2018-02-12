Darbeci Terzi'nin eşine 18 yıl hapis!

15 Temmuz hain darbe girişiminde Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 8 yıl hapis cezası verildi.

Güncellenme 12 Şubat 2018 15:17

15 Temmuz hain darbe girişiminde gecenin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis cezası verildi.

Mal varlığını üçüncü bir şahsa aktarmak isteyen Nazire Ankara'daki bir noterde vekaletname vermek isterken, katip tarafından tanınmıştı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde kapsamında yargılanan Nazire Terzi'nin mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.