Darbeci FETÖ'cüler duruşma arasında birbirlerini boğazladı!
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki kamu binalarına ateş edenlerin de yargılandığı davada, sanıklar birbirlerini boğazladı.
FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’daki önemli kamu kurumlarına ateş eden helikopter pilotlarının da yargılandığı davanın sanıklarından eski albay Uğur Kapan, savunma yaptığı sırada kendisini suçlayan ve örgütün elebaşını eleştiren başka bir sanık olan eski binbaşı Ersel Ersoy'a saldırdı.
“Suçum yok” dedi
Savunmasında darbe girişimini fark ettiği sırada kanunsuz bir eylem yapmadığını belirten Ersoy, suçu olmadığını söyledi.
Ersoy, darbeyi FETÖ’cülerin yaptığını söyledi
Ersoy, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlerden sanık eski kara pilot albay Uğur Kapan'ın da sorumlu olduğunu, darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu belirtti.
Kapan, Ersel’e saldırdı
AA’nın haberine göre, duruşmaya ara verildiği sırada sanıkların tutulduğu nezarethanede, eski Albay Kapan, savunmasında kendisini suçlayan Ersel’e saldırdı.
Boğazını sıktı
Olaya ilişkin Jandarma’nın hazırladığı tutanakta, Kapan'ın, "Niçin böyle ifade veriyorsun, neden yalan söylüyorsun, alçaklık yapma" sözleri ile Ersel’in boğazını sıktığı ifade edildi.
Olaya jandarma müdahale etti
İkili arasında yaşanan kavgaya müdahale eden jandarma, sanıklar hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için cezaevi yönetimine olayı bildirdi.