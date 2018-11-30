Darbeci FETÖ'cüler duruşma arasında birbirlerini boğazladı!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki kamu binalarına ateş edenlerin de yargılandığı davada, sanıklar birbirlerini boğazladı.

Güncellenme 30 Kasım 2018 17:27

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’daki önemli kamu kurumlarına ateş eden helikopter pilotlarının da yargılandığı davanın sanıklarından eski albay Uğur Kapan, savunma yaptığı sırada kendisini suçlayan ve örgütün elebaşını eleştiren başka bir sanık olan eski binbaşı Ersel Ersoy'a saldırdı.

“Suçum yok” dedi

Savunmasında darbe girişimini fark ettiği sırada kanunsuz bir eylem yapmadığını belirten Ersoy, suçu olmadığını söyledi.

Ersoy, darbeyi FETÖ’cülerin yaptığını söyledi

Ersoy, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlerden sanık eski kara pilot albay Uğur Kapan'ın da sorumlu olduğunu, darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu belirtti.

Kapan, Ersel’e saldırdı

AA’nın haberine göre, duruşmaya ara verildiği sırada sanıkların tutulduğu nezarethanede, eski Albay Kapan, savunmasında kendisini suçlayan Ersel’e saldırdı.

Boğazını sıktı

Olaya ilişkin Jandarma’nın hazırladığı tutanakta, Kapan'ın, "Niçin böyle ifade veriyorsun, neden yalan söylüyorsun, alçaklık yapma" sözleri ile Ersel’in boğazını sıktığı ifade edildi.

Olaya jandarma müdahale etti

İkili arasında yaşanan kavgaya müdahale eden jandarma, sanıklar hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için cezaevi yönetimine olayı bildirdi.