Danla Biliç lüks araba satın aldı!

Ünlü Youtuber Danla Biliç, çektiği videolardan kazandığı paralar ile kendine lüks araba satın aldı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 15:43

Youtube'da farklı tarzı ile dikkat çeken uzun bir süre makyaj videoları çektikten sonra artık seyahat vlog videoları çekmeye başlayan Danla Biliç, paraya para demeyenler kervanına girdi.

Sosyal medyanın ekmeğini en fazla yiyenlerden biri olan Danla Biliç, geçen gün Instagram'da Range Rover jeep fotoğrafı paylaşıp üzerine keşke benim olsan' yazarak bir story paylaştı. Daha sonra ise arabanın anahtarının fotoğrafını paylaştı.

Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olan ve bir yılı aşkın bir süredir çektiği videolarla trend olmayı başaran Danla Biliç, kısa zamanda, kendi markası olan ve trilyonlar kazanan bir genç kadına dönüştü.